Traditionelle Welleschter Kirmes zog viele Besucher an.

Hämmelmarsch in beschaulichen Gassen

Regionale Weine und ein typisch luxemburgisches Gastronomieangebot lockten in das Winzerdorf.

(TB) - Aus allen Ecken des Landes und der Großregion fanden am Sonntag wieder viele Besucher den Weg in das Winzerdorf, um bei hochsommerlichen Temperaturen die traditionelle Welleschter Kirmes zu erleben. Bereits am Samstag fand im Leeë-Sall die Vernissage der Ausstellung mit Malereien von Marie-Anne Donven-Wilwert statt. Am frühen Abend zog die Welleschter Musek durch die beschaulichen Gassen und brachte die Einwohnerschaft mit den Klängen des Hämmelsmarschs in Feierlaune.

Neben dem typisch luxemburgischen Gastronomieangebot mit Judd mat Gaardebounen, Rieslingspaschtéitchen und Feierstengszalot gab es auch einheimische Spezialitäten wie Wënzerteller, Duedereschwämp und Häipe mat Klappschmand. Dazu gereicht wurden vortreffliche regionale Weine. Für Kurzweil bei den kleinen Besuchern sorgte indes das Entenfischen. Am Montagmorgen lädt der Syndicat d'initiative aus Wellenstein wie gewohnt zum Kirmesmoart ein, wo die Gäste ein verlockendes Angebot erwartet. Ab 11.30 Uhr werden dann vielfältige Attraktionen, Musik, Tanz und lokale Gastronomie die Besucher durch den Tag und bis tief in die Nacht hinein begleiten. Laut der Wettervorhersage soll die sommerliche Witterung andauern, so dass man davon ausgehen kann, dass so mancher Gast den Dorfplatz erst nach Mitternacht verlassen wird. Wegen der beschränkten Parkmöglichkeiten in Wellenstein bieten die Organisatoren auch am Montag noch einen kostenlosen Park & Ride-Buspendeldienst ab der Stadt Remich an.