(mth) - Drei Ärzte, darunter der ehemalige Psychiater der Haftanstalt in Schrassig, sowie drei Krankenpfleger wurden am Dienstag in zweiter Instanz vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen.

In dem Prozess ging es um den Tod eines 20-jährigen Gefängnisinsassen, der im März 2009 in Haft gestorben war - offenbar an einer Überdosis des Opioids Methadon. Während des Verfahren hatte sich die Frage gestellt, ob die Angeklagten den Zustand des Opfers falsch einschätzten. Dieses hatte offenbar einen Cocktail aus verschiedenen Medikamenten eingenommen, darunter Benzodiazepine - Beruhigungsmittel, die in Kombination mit Opioiden eine Atemlähmung hervorrufen können, was im vorliegenden Fall auch geschah.

Der ehemalige Gefängnispsychiater stand bereits zwei mal wegen ähnlicher Vorwürfe vor Gericht. Zwei mal wurde das Verfahren eingestellt, einmal wurde er freigesprochen.