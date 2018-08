In der Nacht zum Mittwoch ist kurz nach Mitternacht ein Insasse tot in Schrassig in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden.

Häftling tot aufgefunden

In der Nacht zum Mittwoch ist kurz nach Mitternacht ein fünfzigjähriger Insasse tot in Schrassig in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden. Wie das Justizministerium mitteilt, hat die Staatsanwaltschaft eine Autopsie angeordnet, um die genauen Todesumstände zu klären. Weitere Informationen liegen nicht vor.