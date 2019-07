Häertcheslay: Grabmal mit Geister-Figuren

Seit 1700 Jahren zeigt ein Fels in einem Wald bei Altlinster das verwitterte Relief zweier Menschen. Archäologen erwägen, ob sich eine Restaurierung lohnt.

Wie ein Gespenst taucht der massive Felsblock am Rande des Wanderwegs auf und wie Gespenster sehen die zwei darauf abgebildeten Menschen aus. Das in den Fels gehauene Halbrelief auf der Häertcheslay bei Altlinster ist nämlich stark verwittert. Die Frage ist nun, ob sich eine Restaurierung des 1 700 Jahre alten Kunstwerks lohnt oder ob andere Möglichkeiten zu seinem Schutz in Frage kommen.

Obwohl die Oberfläche des Monuments aus gallo-römischer Zeit an vielen Stellen von Regen und Frost ausgewaschen ist, sind die zwei überlebensgroßen Figuren selbst aus einiger Entfernung noch gut zu erkennen ...