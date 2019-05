Was derzeit in Limpertsberg passiert, ist nichts anderes als ein weiterer Akt in einem traurigen Schauspiel um Denkmalschutz.

"Gutt geschafft"

Eines sei vorab klargestellt: Es geht hier nicht darum, die Anliegen von Baupromotoren über den Denkmalschutz zu stellen. Dennoch kommt man nicht umhin, sich zu fragen, wie es möglich ist, dass einem Unternehmer erst wenn die Abrissbagger anrücken ein Strich durch die Rechnung gemacht wird.



Die Rede ist vom geplanten Abriss dreier Häuser in der Rue Jean l'Aveugle. Typische Stadthäuser aus dem vorigen Jahrhundert sollen einem Appartmentblock weichen. Das mag gefallen oder nicht, über Geschmack kann man streiten.

Fakt ist aber, dass besagte Bauten lange Zeit als nicht schützenswert betrachtet wurden und ein Promotor demnach in gutem Glauben, dort ein Projekt verwirklichen zu können aktiv wurde, teures Geld in Kauf und Planung steckte und mit dem Verkauf der vorgesehenen Wohnung begann.

Wenn Proteste dazu laut werden, ist dies nicht verwunderlich. Wer ist schon begeistert, wenn Altbauten platt gemacht werden? Das Recht, Unmut darüber zu äußern soll niemanden abgesprochen werden. Im Gegenteil, engagierte Bürger, die ihre Meinung äußern gehören gelobt.

Weniger verständlich ist aber, wenn die Instanzen erst zu diesem Zeitpunkt aktiv werden, die Häuser urplötzlich unter Schutz stellen wollen und einen Baustopp verfügen. Gibt man hier medialem Druck nach und hat Angst, unpopuläre Entscheidungen vor dem Wahlvolk zu verteidigen?

Erhaltenswerte Bauten - die unter allen Umständen vor dem Abriss bewahrt werden müssen - gehören klassiert und geschützt. Allerdings sollte die Liste dieser Gebäude rechtzeitig aktualisiert und angepasst werden. Staat und Gemeinden sollten sich bei Zeiten Gedanken machen und nicht erst handeln, wenn das sprichtwörtliche Kind schon so gut wie im Brunnen liegt.



Limpertsberg erinnert auf traurige Art und Weise an zwei Bauernhäuser in Heinerscheid, die ebenfalls erst unter Schutz gestellt wurden, als die Bagger schon Teile der Bedachung abgetragen hatten. Der geschädigte Unternehmer zog vor Gericht, die Bauten rotten seit Jahren ohne Schutz vor Wind und Wetter als traurige Ruinen vor sich hin. Das geplante Projekt ist nicht mehr zu realisieren, der Schaden geht in die Millionen und niemand weiß, was mit dem Gemäuer geschehen soll.



Die Vorgehensweise von Limpertsberg und Heinerscheid ist geschäftsschädigend und schlimmstenfalls existenzbedrohend für die betroffenen Unternehmer. So sollte eine Regierung, die sich den Wohnungsbau groß auf die Fahne geschrieben hat, nicht vorgehen. Das schafft Unsicherheit und man braucht sich nicht zu wundern, wenn Bauunternehmer in der Folge die Finger von allen Vorhaben lassen, bei denen das Risiko eines solchen Debakels besteht.



Und die wirklich Dummen sind die Käufer der geplanten Wohnungen, die nur hoffen können, ohne herbe finanzielle Verluste aus ihren Verträgen aussteigen zu können und sich erneut auf die Suche nach einem Dach über dem Kopf machen müssen.



In diesem Sinn: "Gutt geschafft".