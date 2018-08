Gute Trauben trotz der Dürre

An der Mosel hat die Trockenheit den Weinreben noch nicht viel geschadet. Nur in verschiedenen Parzellen fallen bei jüngeren Reben schon Blätter ab oder die Pflanzen müssen bewässert werden.

Die Trockenheit hat den Weinreben noch nicht viel geschadet. Nur in verschiedenen Weinbergen fallen bei jüngeren Reben schon Blätter ab oder die Pflanzen müssen bewässert werden. Pilzkrankheiten und Fäulnis sind momentan kein Thema. Seit Wochen hat es in Luxemburg nicht mehr geregnet und hinzu kommt die sengende Hitze. Während die Obst- und die Kartoffelbauern wegen der Dürre mit Ernteeinbußen rechnen, machen sich die Winzer an der Mosel noch keine großen Sorgen.



Serge Fischer, Leiter der Abteilung Weinbau im Institut viti-vinicole in Remich, erklärt warum: „Am 10 ...