Zum 69. Mal findet am Wochenende das Trauben- und Weinfest in Grevenmacher statt. Am Freitagabend wurde die diesjährige Weinkönigin Sophie gekrönt.

Gute Stimmung beim Trauben- und Weinfest in Grevenmacher

(LW) - Jedes Jahr findet in der Moselortschaft Grevenmacher das traditionelle Trauben- und Weinfest statt - und dies nun bereits zum 69. Mal.



Den Auftakt des dretägigen Festes machte am Freitagabend die Kröning der Weinkönigin Sophie Schons. Zu diesem Anlass wartete das Festkomitee von Grevenmacher mit einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm auf. Für Stimmung sorgten dabei Maxime Maurice, dem deutschen Vizemeister der Großillusion, und Bastien Remy, der Melodien des verstorbenen Sängers Claude François präsentierte.

Unser Fotograf Steve Hopp war am ersten Tag mit seiner Kamera bei der Feier dabei, als die Weinkönigin 2017, Jana Steinbach, ihrer Nachfolgerin Sophie Schons die Trikolore und die Krone überreichte. Nach der Krönung feierten die Gäste zusammen mit der Weinkönigin und ihren vier Prinzessinnen bei der "After-Kréinungsparty" bis in die Nacht hinein.



32 Ausgelassene Stimmung und die Krönung der Weinkönigin standen am Freitagabend in Grevenmacher auf dem Programm. Foto: Steve Hopp

Ausgelassene Stimmung und die Krönung der Weinkönigin standen am Freitagabend in Grevenmacher auf dem Programm. Foto: Steve Hopp

Am Samstag werden dann ab 14 Uhr in den Straßen von Grevenmacher unterschiedliche Animationen angeboten, ehe um 16 Uhr auf der Moartplaz die Weinkönigin 2017 in die Confrérie St-Cunibert aufgenommen wird.

Gegen 16.30 werden die Showbands auf der Moartplaz vorgestellt, bevor Miss Georgia Gray um 18 Uhr ein Konzert gibt. Zeitgleich tritt die Band Crazy Cube auf dem Schweinsmoart auf. Das Highlight des Tages bildet die Showbandparade um 19.30 Uhr auf dem Schweinsmoart, gefolgt um 21.15 Uhr vom Auftritt der Gruppe Van Toete Noch Blaoze entlang der Mosel. Dort wird gegen 22 Uhr auch das Feuerwerk abgefeuert.

Im Anschluss daran können die Zuschauer auf der Moartplaz bei Konzerten von The Noisemakers (22.15 Uhr) beziehungsweise auf dem Schweinsmoart bei der Darbietung der Banda Filarmonica Mortagua (22.15 Uhr) weiterfeiern.

Der letzte Tag des Weinfests wird am Sonntag mit einer Danksagungsmesse (10.30 Uhr) eingeläutet. Danach sind auf der Moartplaz Auftritte der Marschparade Jubal Drum/Burgle Corps Dordrecht (11.40 Uhr), der Fanfare Mosella Niederdonven (12.30 Uhr), der Showband Irene senior (13.30 Uhr) und der ZH Neet te Bloaze Obbeeg (14 Uhr) geplant, gefolgt von der Kids Express Zaubershow (14.30 Uhr). Auf dem Schweinsmoart sorgen die Showband Irene junior (13.15 Uhr), der Volks- und Gebirgstrachtenverein Edelweiss Mainz (13.45 Uhr) und im Dechenshaff Spirit of the Highlands Pipes and Drums (13.30 Uhr) für Stimmung.



Am Sonntag um 15 Uhr findet dann der beliebte Umzug statt. Dabei wird die frischgekrönte Weinkönigin Sophie mit ihren Prinzessinnen auf einem ganz besonderen Wagen mitfahren. Der Festwagen wurde nämlich mit Elementen geschmückt, die ihr mittlerweile verstorbener Großvater Mathias Schons einst für den Festwagen der 30. Weinkönigin angefertigt hatte.