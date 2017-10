Wort.lu veröffentlicht wochentags ein tägliches Briefing zu den wichtigsten Geschehnissen des Tages. Was ist bereits passiert? Was steht noch an? Dieses Briefing werden wir kontinuierlich aktualisieren.

Der Tag im Überblick



Jan Vandenneucker ist neuer CEO beim Zigarettenfabrikanten Heintz van Landewyck ... und Nichtraucher. Über seine neue Herausforderung sprach er mit wort.lu. Heute legt er den Grundstein für eine neue Fabrik in Erpeldingen/Diekirch.



Die Tage werden kürzer, das Einbruchsrisiko steigt. Auf was Sie achten müssen.

Reportagen zu den Gemeindewahlen: Diesmal die Hauptstadt Luxemburg und Esch/Alzette.

Das behalten wir im Auge

In Kuala Lumpur beginnt der Giftmord-Prozess gegen zwei Frauen, die den Halbbruder von Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un in Malaysia getötet haben sollen. Den beiden Frauen aus Indonesien und Vietnam droht bei einer Verurteilung die Todesstrafe.



Prozess gegen Abdelkader Merah, den Bruder des Attentäters von Toulouse, Mohamed Merah: Es ist einer der ersten großen Prozesse nach den Anschlägen der vergangenen Jahre. Der 23-jährige Mohamed Merah hatte über mehrere Tage im März 2012 drei Soldaten sowie einen Lehrer und drei Kinder einer jüdischen Schule ermordet. Bevor er bei der Stürmung seiner Wohnung im Kugelhagel der Sicherheitskräfte starb, hatte er erklärt, dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahezustehen. Abdelkader Merah soll seinem Bruder geholfen haben, die Tat vorzubereiten.

Stockholm - Bekanntgabe der diesjährigen Nobelpreisträger für Physiologie und Medizin.