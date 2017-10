Wort.lu veröffentlicht wochentags ein tägliches Briefing zu den wichtigsten Geschehnissen des Tages. Was ist bereits passiert? Was steht noch an? Dieses Briefing werden wir kontinuierlich aktualisieren.

Der Tag im Überblick

In Betzdorf ist das Koalitionsabkommen zwischen LSAP und Déi Gréng geplatzt. Die LSAP sieht keine Vertrauensbasis für eine Zusammenarbeit.



Wir sind wieder beim Frauen-Tennisturnier in Kockelscheuer. Dort stehen die Viertelfinals auf dem Programm.





Wir schauen auf den Besuch von Xavier Bettel und Etienne Schneider in Russland, wo am Dienstag über die mehr als 1000 Luxemburger, die im Gefangenenlager Tambow inhaftiert waren, gesprochen wurde.





Die Vereinigung der Campingplatzbetreiber Camprilux zieht Bilanz des Sommers. Wir haben zugehört.





Die nächsten Champions-League-Partien stehen an: Bayern München gegen Celtic Galsgow und Benfica Lissabon gegen Manchester United.





Ende der Woche findet der EU-Gipfel statt. Es geht unter anderem um den Brexit. Wir blicken aufs Programm.





In Unfallmeldungen liest man immer wieder von ihm: Der "Mess- und Erkennungsdienst" ermittelt, heißt es da. Aber was passiert dann genau?

Das behalten wir im Auge