Wort.lu veröffentlicht wochentags ein tägliches Briefing zu den wichtigsten Geschehnissen des Tages. Was ist bereits passiert? Was steht noch an? Dieses Briefing werden wir kontinuierlich aktualisieren.



Der Tag im Überblick

Zwischen Hellingen und Frisingen stirbt am Dienstagabend ein Lieferwagenfahrer, nachdem er mit voller Wucht auf das Heck eines Lastwagens prallte. Damit erhöht sich die Bilanz der Verkehrsopfer auf vier Tote binnen fünf Tagen.



Unsere Reportagenserie zur Gemeindewah l ist dieses Mal in Strassen zu Gast.





l ist dieses Mal in zu Gast. Am Mittwoch spielt der FC Bayern auswärts gegen Paris SG , Moskau trifft auf Manchester United - wir blicken vorher und nachher auf die Partien. (11.45 Uhr)





auswärts gegen , trifft auf - wir blicken vorher und nachher auf die Partien. (11.45 Uhr) In Luxemburg kommen die Regierungschefs der deutschsprachigen Länder zu einem informellen Treffen zusammen (18 Uhr).





zu einem informellen Treffen zusammen (18 Uhr). Die französische Regierung legt ihren Haushaltsentwurf vor. Die Regierung des konservativen Premiers Edouard Philippe will die Ausgaben begrenzen und die EU-Defizitgrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung einhalten.





legt ihren vor. Die Regierung des konservativen Premiers Edouard Philippe will die Ausgaben begrenzen und die EU-Defizitgrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung einhalten. Zum 150. Jubiläum von Karl Marx' Hauptwerk "Das Kapital" haben wir uns mit dem Marx-Experten Professor Wolfgang Eßbach unterhalten: "Was bleibt von Marx?" (18 Uhr)



Das behalten wir im Auge

Der frühere CDU-Generalsekretär und Sozialpolitiker Heiner Geißler wird um 14.30 Uhr im pfälzischen Gleisweiler beigesetzt. Zur Trauerfeier wird auch Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel erwartet. Insgesamt haben sich mehr als tausend Gäste zu dem Trauergottesdienst angekündigt.





wird um 14.30 Uhr im pfälzischen Gleisweiler beigesetzt. Zur Trauerfeier wird auch Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel erwartet. Insgesamt haben sich mehr als tausend Gäste zu dem Trauergottesdienst angekündigt. Die EU-Kommission legt Pläne zur Migrationspolitik vor. EU-Kommissionschef Juncker hatte am 13. September angekündigt: "Am Monatsende wird die Kommission neue Vorschläge präsentieren, bei denen der Schwerpunkt auf Rückführungen, Solidarität mit Afrika und legalen Einreisewegen liegt."





vor. EU-Kommissionschef Juncker hatte am 13. September angekündigt: "Am Monatsende wird die Kommission neue Vorschläge präsentieren, bei denen der Schwerpunkt auf Rückführungen, Solidarität mit Afrika und legalen Einreisewegen liegt." Russland wird am Mittwoch die letzten Reste des einstigen sowjetischen Riesenarsenals an Chemiewaffen vernichten.