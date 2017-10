Wort.lu veröffentlicht wochentags ein tägliches Briefing zu den wichtigsten Geschehnissen des Tages. Was ist bereits passiert? Was steht noch an? Dieses Briefing werden wir kontinuierlich aktualisieren.

Der Tag im Überblick

Immer noch Frauentennis in Kockelscheuer: Die Halbfinals stehen an.





Immer noch Katalonien: Das Ultimatum ist verstrichen. Macht Madrid ernst?





Wir blicken zurück auf die Gemeindewahlen und analysieren die Ergebnisse in den hauptstädtischen Vierteln.





Edith Jeitz ist die neue Bürgermeisterin von Consdorf. Wir stellen sie vor.

Das behalten wir im Auge

Zum Abschluss des EU-Gipfels beraten die Staats- und Regierungschefs ab 09 Uhr in Brüssel über den Brexit und über Reformen der Europäischen Union. Dazu liegt ein Vorschlag von Ratspräsident Donald Tusk auf dem Tisch, bis Mitte 2019 häufiger zu tagen.





Jamaika-Koalitionsverhandlungen in Deutschland: Erstmals tagt die große Runde aus CDU, CSU, Grünen und FDP im großen Format zu Sondierungsgesprächen - allerdings erst, wenn Kanzlerin Angela Merkel aus Brüssel zurück ist.





