Der Tag im Überblick

Wir erklären die Gemeindewahlen für Kinder und Jugendliche im Video.





im Video. Als Abschluss unserer Reportagreihe zu den Gemeindewahlen haben wir mit Hauptstadt-Bürgermeisterin Lydie Polfer gesprochen.





Der Steuerstreit mit Amazon ist in eine neue Runde gegangen - wir haben die Reaktionen und eine erste Analyse der neuen Entwicklung.





Um Fußball geht es am späten Nachmittag: Dann kommt FLF-Präsident Paul Philipp zu Wort. Es geht natürlich um das Länderspiel gegen Schweden am Freitag.

Das behalten wir im Auge

In Stockholm wird der Literaturnobelpreisträger bekannt gegeben. Ob der Akademie wieder eine Überraschung gelingt, wie mit Bob Dylan im vergangenen Jahr ist allerdings fraglich.





Las Vegas muss sich immer noch mit den Folgen des schlimmsten Massenmordes in der jüngeren Geschichte der USA auseinandersetzen. Die Ermittlungen dauern an. Unter anderem steht die Frage im Raum an wen und warum der Täter Stephen Paddock eine Zahlung von 100.000 Dollar auf die Philippinen angewiesen hat.

