Als gutes Vorzeichen für eine erfolgreiche Imkersaison galt bereits der Umstand, dass viele Bienenvölker den Winter überlebten, wie der Imkerverband bestätigt.

Gut gesammelt

Jacques GANSER

Die Imker blicken auf eine ertragreiche Honigsaison zurück. Mit den ersten Sommerwochen endet zugleich das sogenannte Abschleudern. Waren 2016 und 2017 noch Jahre mit niedrigen Erträgen, so sprechen die Imker jetzt von einem durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Jahr 2018. Laut Jean-Paul Beck, Präsident des Landesverbandes für Bienenzucht, sind die Erträge je nach Region stark schwankend.



Die frühe Blüte mit hohen Temperaturen brachte gute Erträge aus der Obstblüte. So konnten teilweise bis 15 Kilo Honig pro Bienenvolk eingesammelt werden.

Intensive aber kurze Blüte

Die hohen Temperaturen hatten allerdings auch Nachteile: Im April und Mai kam es zu einer wahren Blütenexplosion, im Juni hingegen ging die Honigproduktion deutlich zurück. Laut Beck sei dies ein typisches Beispiel für das Verschwinden der Artenvielfalt in Luxemburg: Monokulturen und intensive Landwirtschaft führen zu einer Verarmung der Pflanzenvielfalt. Für die Bienen bedeutet das immer wieder Durststrecken ohne Pollen und Nektar. Laut Beck ist ein Umdenken in der Landwirtschaft, aber auch bei öffentlichen Flächen in Parks und Grünanlagen notwendig.

Dies gilt insbesondere für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und das Erhalten einer breit gefächerten Biodiversität.

Aber auch der private Gartenbesitzer kann seinen Beitrag leisten: heimische Blütenpflanzen statt sterilem Rasen oder regelrechten Kieswüsten bieten den Bienen eine reich gedeckte Tafel.

Laut Beck sei auch das Zuchtjahr für die Imker erfolgreich gewesen. Mit resistenten Züchtungen versuchen die Imker vor allem die Varroa-Milbe zu bekämpfen, welche die Bienenvölker schwächt.

Zum Einsatz kommen dabei auch biologische Bekämpfungsmittel, welche die Bienen und ihre Produkte nicht belasten. Der Landesverband für Bienenzucht vertritt insgesamt 410 Imkerinnen und Imker, die rund 6 000 Bienenvölker halten.

Nachdem die Zahl der Imker während einigen Jahren stetig abnahm, ist das Interesse in den vergangenen Jahren wieder deutlich gestiegen.