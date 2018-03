Am Sonntagnachmittag lockte die 33. Kavalkade tausende Besucher in die Straßen von Remich - und es wurde noch einmal ausgelassen gefeiert.

Gut gelaunter Karnevalsabschluss in Remich

Am Sonntagnachmittag lockte die 33. Kavalkade tausende Besucher in die Straßen von Remich - und es wurde noch einmal ausgelassen gefeiert.

(bop) - Piraten und Schmetterlinge, Elfen und Wikinger, Schlümpfe und Wölfe, Matrosen und Indianer - sie alle bevölkerten am Sonntagnachmittag die Remicher Straßen anlässlich der 33. Remicher Kavalkade, die gemeinsam mit ihrem südlichen Pendant in Petingen an diesem Wochenende den Abschluss der Saison der Luxemburger Karnevalsumzüge bildete.



Einundvierzig bunt geschmückte Festwagen bahnten sich ihren Weg durch die Route de Luxembourg über den Kreisverkehr, die Rue de la Gare, die Rue Enz und den Marktplatz bin hin zur Esplanade in Richtung Stadtbredimus. Zahlreiche Zuschauer sowohl aus Luxemburg, als auch aus Frankreich, Deutschland und Belgien ließen sich von der aus allen Ecken tönenden Karnevalsmusik mitreißen und tanzten ausgelassen am Straßenrand, während die jungen Besucher Bonbons und Schokolade aufsammelten, die ihnen von den Festwagen aus heruntergeworfen wurden.



59 In Remich waren am Sonntag die Jecken los. Foto: Anouk Antony

Nicht nur innerhalb des Umzugs, auch unter den Zuschauern konnten mehrere originelle Kostüme bewundert werden: so schunkelten einige Nonnen gemeinsam mit einem Riesenkaninchen, tanzten Blumenmädchen mit einer Gruppe von Clowns, und auch die eine oder andere Micky Maus wurde gesichtet. Thematisch waren die Festwagen nicht allzu sehr auf das aktuelle Zeitgeschehen fokussiert: allemal der Rückkehr des Wolfes in unserem Land wurde mit einem eigenen Wagen und den entsprechenden Wolfsverkleidungen Tribut gezollt. Nicht fehlen durften natürlich die in monatelanger Handarbeit gefertigten Papierblumen, die sich an den meisten Festwagen befanden und einen ersten Vorgeschmack auf den bevorstehenden Frühling lieferten.

