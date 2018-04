Wer immer schon Fremden sein Heimatland zeigen wollte, sei es zu Fuß, laufend, auf dem Fahrrad oder bei einer Kneipentour - der ist mit der Teilnahme an "Guide for one day" gut bedient. Die Anmeldungen für die Tourguides laufen.

"Guide for one day" startet in die zweite Runde

Diana HOFFMANN Wer immer schon Fremden sein Heimatland zeigen wollte, sei es zu Fuß, laufend, auf dem Fahrrad oder bei einer Kneipentour - der ist mit der Teilnahme an "Guide for one day" gut bedient. Die Anmeldungen für die Tourguides laufen.

Die schönsten Plätze des Landes sind meist nicht von der Straße aus zu sehen und manchmal auch nicht sehr bekannt. Doch zudem ist es eh schöner, sich nicht bekannte Orte zeigen zu lassen. Bestenfalls von jemandem, der sich auskennt und die gleichen Interessen teilt. Sei es an Geschichte, Kultur, Sport, oder etwa an einem kulinarischen Erlebnis. Mit dem Event „Guide for one day“ sollen Kundige und Neugierige zusammengeführt werden. Zunächst über das Internet, dann real bei den Touren.



Vergangenes Jahr wurde das Konzept erstmals auf Initiative des Wirtschaftsministeriums im Kontext der Nation-branding-Kampagne vorgestellt. „Es richtete sich damals wie heute in erster Linie an Menschen, die in Luxemburg leben, aber auch an Pendler, die das Land zeigen oder kennenlernen wollen“, erklärt Staatssekretärin Francine Closener am Montag bei einer Pressekonferenz im Wirtschaftsministerium.



Auf anderthalb Monate verlängert

Die erste Ausgabe wertet sich als vollen Erfolg. 37 ehrenamtliche Guides hatten teilgenommen und 230 Besucher waren zu den Touren gekommen. Dieses Jahr wird es eine weitere Auflage geben. Sie dauert nicht mehr nur zwei Wochen, sondern gleich anderthalb Monate. Das Angebot soll aber gleichermaßen vielfältig bleiben. Jeder darf mitmachen und seine ganz persönliche Tour anbieten. Von einer Shopping-, einer Stadttour, einem Spaziergang, einem Kneipenbummel, bis hin zu einer Mountainbike-Tour – fast alles geht.



Manche bekannte Persönlichkeiten sollen als Art Botschafter für das Land fungieren. So war vergangenes Jahr auch ein echter Botschafter als Tourguide mit dabei: John Marshall, britischer Botschafter in Luxemburg. Auf Luxemburgisch erzählt er von dem zehn Kilometer langen Stadtlauf, den er organisiert hatte. Acht Frauen aus Luxemburg hatten daran teilgenommen. Er ließ es sich gewiss nicht nehmen, ihnen im Anschluss ein Glas Sekt auf seiner Terrasse zu servieren.



Jean Asselborn mit von der Partie

Ein weiterer Touranbieter, aber auch Teilnehmer, war der als „an American in Luxembourg“ bekannte Englischlehrer Mike McQuaid. Er hatte selbst eine Radtour angeboten, aber auch an einer Tour der Radrennfahrerin Christine Majerus teilgenommen. „Das ist Luxemburg“, sagt er freudig, „einfach mal so mit jemandem wie ihr radeln zu können.“

2017 waren der britische Botschafter in Luxemburg John Marschall (l.) und Mike McQuaide, bekannt als "an American in Luxembourg", als Guides mit dabei. Foto: Caroline Martin

Beide Teilnehmer berichten mit Begeisterung von den Erfahrungen, die sie gemacht haben und werden auch, so wie viele ehemalige Guides, dieses Jahr wieder mit einer Tour dabei sein. Über die Ausgabe „Guide for one day“ 2017 schreibt die ehemalige Guide Giny auf der Internetseite www.guideforoneday.lu: „ ... getroffen als Fremde aus sieben verschiedenen Ländern und nur einige Stunden später als Freunde auseinandergegangen, die sich wiedersehen werden“.



Ein neuer prominenter Guide hat sich für dieses Jahr bereits angekündigt. Kein geringerer als Außenminister Jean Asselborn wird eine Radtour anbieten und so seine Passion mit anderen teilen.