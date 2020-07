"Guide for one day": Einst, am Polizeiposten ...

Am Freitag lud das Policemusee zu seinem ersten „Guide for one day“-Rundgang ein und gewährte Einblick in eine Welt zwischen Historie, Legenden, Anekdoten und anderen spannenden Geschichten.

Exklusiv für Abonnenten Am Freitag lud das Policemusee zu seinem ersten „Guide for one day“-Rundgang ein und gewährte Einblick in eine Welt zwischen Historie, Legenden, Anekdoten und anderen spannenden Geschichten.

„Zwei Beamte der Motorradstaffel standen einmal in den 1970er-Jahren an der Gëlle Fra“, erzählt Camille Diener. Dann sei ein deutscher Tourist auf sie zugekommen. „E richtege Preis, wéi aus dem Billerbuch“, fährt der Präsident der Policemusee a.s.bl. fort. „Guide for one day“ „Kein Gruß, nichts ...