GSP leistete 226 Einsätze im Jahr 2017

(C./TJ) - Die Groupe de support psychologique ( GSP) der Protection Civile kümmert sich in der Krisenintervention um die Akutbetreuung von traumatisierten Menschen. Die GSP wurde im Jahr 2017 insgesamt 226 mal angefordert, verteilt über 793 Stunden.

In den meisten Fällen (142 insgesamt), wurde die GSP durch die Notrufzentrale 112 angefordert, 81 mal hat die „Police Grand-Ducale“ um Zusammenarbeit gebeten und 46 mal bat der Arzt des SAMU um die Hilfe der GSP. In den meisten Fällen waren jeweils 2 Mitglieder der „Groupe de support psychologique“ im Einsatz um Betroffene zu betreuen, mit einer durchschnittlichen Einsatzdauer zwischen 3 und 4 bis Stunden vor Ort.



Im Juni 2017 wurden die meisten (29) Einsätze gefahren. Im Vergleich zu den anderen Wochentagen, gab es deutlich mehr Kriseninterventionen am Montag und am Mittwoch, und zwar besonders am Morgen zwischen 8 und 10 Uhr, sowie in den frühen Abendstunden zwischen 18 und 19 Uhr.



Weites Betätigungsfeld



Die Arbeit der „Groupe de support psychologique“ besteht aus der Betreuung von Direktbetroffenen, wie Unverletzte und Zeugen bei Unfällen, oder anderen durch besondere Ereignisse betroffene Personen. Eingesetzt werden die Mitarbeiter der GSP aber auch zur Betreuung von Angehörigen bzw. Betroffenen nach tödlichen Verkehrs- soder Hausunfällen, nach Suizid, nach plötzlichem Säuglingstod sowie nach Gewaltverbrechen. Die Überbringung einer Todesnachricht in Zusammenarbeit mit der Polizei zählt ebenfalls zu den Aufgaben der GSP.



Die GSP besteht aus über 64 ehrenamtlichen Frauen und Männern zwischen 21 und 65 Jahren aus allen Regionen des Landes. Die GSP gewährleistet rund um die Uhr einen landesweiten Bereitschaftsdienst.