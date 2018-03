In den vergangenen Tagen beteiligten sich mehrere Grundschüler an Verkehrskontrollen der Polizei. Im Fokus: die Sicherheit der Kinder.

Grundschüler in der Rolle der Polizisten

(SH) - Sind die Kinder ordnungsgemäß angeschnallt, respektive sitzen sie in einem Kindersitz? Und halten sich die Autofahrer in der Nähe von Schulen an die Geschwindigkeitsbegrenzungen? Um dies zu überprüfen führten die Beamten der Dienststelle Porte du Sud sowie der Verkehrspolizei der Region Esch/Alzette am Mittwoch und Donnerstag fünf Kontrollen durch. Unterstützt wurden sie dabei von den Kindern der Zyklen 3.1 und 3.2 aus den Schulen aus Monnerich, Steinbrücken, Schifflingen, Leudelingen und Reckingen/Mess.



Eine besondere Überraschungen gab es dabei für jene Fahrer, die sich an alle Regeln hielten: Die Kinder überreichten ihnen ein Osterei als Dankeschön. In allen anderen Fällen gab es einen Tadel der Polizei sowie ein von den Kindern gemaltes Bild, auf dem Verkehrsprobleme und traurige Figuren dargestellt waren.



5 Mehrere Grundschüler beteiligten sich in den vergangenen Tagen an Verkehrskontrollen. Foto: Polizei

Mehrere Grundschüler beteiligten sich in den vergangenen Tagen an Verkehrskontrollen. Foto: Polizei