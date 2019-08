In der Nacht zum Sonntag brach in einem Chalet auf einer Campinganlage in Grundhof ein Feuer aus.

Grundhof: Brennende Hütte auf Campingplatz

Eine unangenehme Überraschung erlebten Urlauber in der Nacht zu Sonntag auf einem Campingplatz in Grundhof an der Route de Beaufort: Dort brannte gegen 1.20 Uhr eine Hütte.



Durch das Eingreifen der Einsatzkräfte des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) aus Befort, Berdorf, Consdorf, sowie Einsatzkräften aus Bollendorf (D) konnte Schlimmeres verhindert werden. Es blieb beim Materialschaden, niemand wurde verletzt.