Grünes Licht für intelligente Ampeln

Intelligente Ampeln werden in Bartringen und Niederkerschen bis Anfang 2022 Realität.

Langes Warten an Ampeln ist vielen Autofahrern ein Gräuel. Wenn dann auch noch die Kreuzung frei ist und sich einem der Grund für die rote Ampel nicht erschließt, gesellt sich zur Ungeduld ab und an sogar Aggressivität.

Um solchen Missständen entgegenzuwirken und den Verkehr fließender zu gestalten, sollen demnächst entlang zweier viel befahrener Straßen sogenannte intelligente Ampelsysteme den Verkehr regeln.

Ein Pilotprojekt wird es in Bartringen vor dem Einkaufszentrum Belle Etoile an der Route d'Arlon geben und ein anderes in Niederkerschen ...