Großreinemachen am Rathausplatz

Eigentlich sollte er das Wohnzimmer der Stadt sein. Das ist er aber nicht immer. Oft gibt es Menschen, die den Rathausplatz in Esch/Alzette mit einer Mülldeponie verwechseln und achtlos ihre Abfälle wegwerfen. Die Situation hat sich in den vergangenen Jahren nicht verbessert, im Gegenteil.

Diese Entwicklung ruft Verärgerung im Rathaus hervor. Man werde mit Entschlossenheit dagegen vorgehen, kündigt der Schöffenrat unmissverständlich in einer Erklärung an. Und für diese harte Haltung gibt es wohl auch einen guten Grund, denn im bevorstehenden Kulturjahr 2022 will man sich nicht nur von der besten, sondern auch von der sauberen Seite präsentieren.

Nachbesserungen

Der Rathausplatz wurde in seiner jetzigen Form zwischen 2005 und 2008 angelegt. In diesem Zeitraum entstand unter dem Platz eine Tiefgarage. Die damaligen Verantwortlichen mussten sich aber den Vorwurf gefallen lassen, den Platz in eine Betonwüste verwandelt zu haben.

Um ihn einladender zu gestalten, wurde im Laufe der Zeit nachgebessert. So wurden Ruhebänke aufgestellt und sogenannte vergängliche Gärten angelegt. Auf diese Lösung wurde zurückgegriffen, weil eine ständige Bepflanzung wohl Probleme bereitet hätte. Dies vor allem, weil der Platz genutzt wird für die Wochenmärkte, die Kirmes oder auch noch den Weihnachtsmarkt und das große Volksfest am Vorabend des Nationalfeiertags.

8.500 Liter Wasser und bis zu 20 Liter Reinigungsmittel

Um dem Platz neuen Glanz zu verleihen, war jetzt Großreinemachen angesagt. Mehrere Gemeindedienststellen waren im Einsatz, um das Wohnzimmer der Stadt wieder einladender zu gestalten.

Unter ihnen waren 19 Mitarbeiter des städtischen Reinigungsdienstes. Sie trugen mit 15 bis 20 Litern Reinigungsmittel und 8.500 Litern Wasser zur Verjüngungskur bei. Daneben waren mehrere Kehrmaschinen an der Aktion sauberer Rathausplatz beteiligt.

Bis 700 Kilogramm Müll

Übrigens ist das Müllaufkommen auf dem und um den Rathausplatz nicht unerheblich. Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung leeren dreimal am Tag die 15 Abfallbehälter, die sich auf dem Platz und in unmittelbarer Nähe befinden. Dabei kommen täglich zwischen 500 und 700 Kilogramm Abfälle zusammen.

