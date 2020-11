Großprojekt Elmen wirkt sich auf Kehlener Budget aus

Erstmals wirkt sich das Wohnungsbauprojekt bei Olm auf die Kehlener Haushaltsvorlage aus.

Hauptthema der Ratssitzung am Freitag in Kehlen war die Vorstellung der Haushaltsvorlage durch den Schöffen Marc Bissen (LSAP). Der negative Impakt durch die Pandemie werde größtenteils durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer aufgefangen. Zudem sei dieser Impakt nicht übermäßig groß, weil zwar die Einnahmen gesunken seien, dafür aber auch die Ausgaben. Was das Jahr 2021 angeht, so will die Gemeinde die Investitionen hoch halten, um die Betriebe zu unterstützen.

2021 werden auch die ersten Wohnungen in Elmen bezogen, so dass sich dies auf den Haushalt auswirken werde ...