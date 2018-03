Mike van Kauvenbergh übernimmt die Leitung der " Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse".

Großherzogliche Stiftung erhält neuen Direktor

Mike van Kauvenbergh wird neuer Direktor der Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse.





Dies hat der Verwaltungsrat der Stiftung am Mittwoch auf Schloss Berg beschlossen, wie der Pressedienst des großherzoglichen Hofes am Donnerstag in einem Schreiben mitteilt.

Dem Verwaltungsrat der Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse gehören Großherzog Henri, Großherzogin Maria Teresa, Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie an. Van Kauvenbergh war bis vor Kurzem Sprecher der CFL