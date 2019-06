Vor sechs Wochen verstarb Großherzog Jean im Alter von 98 Jahren. Am Samstag findet ihm zu Ehren die Sechswochenmesse statt.

Großherzog Jean: Sechswochenmesse am 8. Juni

Vor sechs Wochen verstarb Großherzog Jean im Alter von 98 Jahren. Am Samstag findet ihm zu Ehren die Sechswochenmesse statt.

Das Sechswochenamt zum Gedenken an Großherzog Jean, der am 23. April verstarb, wird am kommenden Samstag um 17 Uhr in der Kathedrale abgehalten.

Der Gottesdienst wird unter dem Vorsitz von Erzbischof Jean-Claude Hollerich zelebriert. Die Zeremonie ist für die Öffentlichkeit zugänglich.