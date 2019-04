Fünf Tage nach dem Tod von Großherzog Jean wird der Sarg mit dem Verstorbenen am Sonntag von Schloss Berg in den Palais in die Hauptstadt überführt.

Großherzog Jean im Palais aufgebahrt

Fünf Tage nach dem Tod von Großherzog Jean wird der Sarg mit dem Verstorbenen am Sonntag von Schloss Berg in den Palais in die Hauptstadt überführt.

Um 14.28 Uhr setzt sich der Trauerzug in Bewegung - Richtung Palais. Rund 700 Menschen sind nach Colmar-Berg gekommen, um zu trauern, schweigend.



Um 15.10 Uhr erreichen der Leichenwagen und die Begleitfahrzeuge den Palais. Vier Minuten später werden die Tore geschlossen. Hunderte Trauergäste sind in der Nähe des Palastes versammelt.



Bereits eine Stunde vor der erwarteten Ankunft in Luxemburg-Stadt hatten sich Menschen vor dem Palais versammelt, um dem Monarchen eine letzte Ehre zu erweisen. Von Montag bis Freitag besteht zudem die Möglichkeit für die Bürger, sich im Palais von Großherzog Jean zu verabschieden und sich in ein Kondolenzbuch einzutragen.



In Luxemburg-Stadt fuhr der Konvoi über dem Boulevard Royal und der Rue Notre-Dame bis zur Rue du marché aux Herbes und dem Palais.

Bereits eine Stunde vor der erwarteten Ankunft in Luxemburg-Stadt hatten sich Menschen vor dem Palais versammelt, um dem Monarchen eine letzte Ehre zu erweisen.

Bereits eine Stunde vor der erwarteten Ankunft in Luxemburg-Stadt hatten sich Menschen vor dem Palais versammelt, um dem Monarchen eine letzte Ehre zu erweisen. Pierre Matgé Hunderte Trauergäste sind in der Nähe des Palastes versammelt. Pierre Matgé Um 14.28 Uhr setzt sich der Trauerzug in Bewegung - Richtung Palais. Gerry Huberty Fünf Tage nach dem Tod von Großherzog Jean wird der Sarg mit dem Verstorbenen am Sonntag von Schloss Berg in den Palais in die Hauptstadt überführt. Gerry Huberty Rund 700 Menschen sind nach Colmar-Berg gekommen, um zu trauern, schweigend. Gerry Huberty In Luxemburg-Stadt fährt der Konvoi über dem Boulevard Royal und der Rue Notre-Dame bis zur Rue du marché aux Herbes und dem Palais. Gerry Huberty Um 15.10 Uhr erreichen der Leichenwagen und die Begleitfahrzeuge den Palais. Gerry Huberty Im Palais von Großherzog Jean können sich die Bürger in ein Kondolenzbuch eintragen.

Im Palais von Großherzog Jean können sich die Bürger in ein Kondolenzbuch eintragen. Dies kann man an folgenden Tagen machen:

Montagnachmittag von 14 bis 19 Uhr

Dienstagmorgen von 10 bis 12 und am Nachmittag von 14 bis 19 Uhr

Mittwoch von 10 bis 19 Uhr

Donnerstag zwischen 10 und 12 und am Nachmittag zwischen 14 und 19 Uhr

Freitag von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr

Ein Kondolenz-Buch liegt auch im Schloss von Colmar-Berg und im Schloss von Fischbach aus.

Die Beerdigungsfeier findet am Samstag 4. Mai in der Kathedrale statt. Auf Wunsch von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa sollen auch die Bürger an der Messe teilnehmen können. Allerdings sind die Plätze dafür begrenzt - man muss sich im Vorfeld anmelden. Die Einschreibung erfolgt von Montag an, unter anderem auf der Internetseite www.monarchie.lu.