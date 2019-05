Wer bis jetzt noch nicht die Möglichkeit hatte, sich vom ehemaligen Grand-Duc zu verabschieden, der kann das noch bis Dienstag in der Krypta der Kathedrale nachholen.

Großherzog Jean: Abschied nehmen in der Krypta

Wer bis jetzt noch nicht die Möglichkeit hatte, sich vom ehemaligen Grand-Duc zu verabschieden, der kann das noch bis Dienstag in der Krypta der Kathedrale nachholen.

Nach der Trauerzeremonie am Samstagvormittag waren für den Rest des Tages sowohl die Kathedrale als auch die Krypta für die Öffentlichkeit geschlossen. Am selben Tag endete um 18 Uhr die zwölftägige nationale Staatstrauer.

Wer in der Aufbahrungshalle des großherzoglichen Palais oder am Samstag während der Trauerzeremonie nicht die Gelegenheit hatte, sich persönlich von Großherzog Jean zu verabschieden, hat nun nochmals die Möglichkeit auf ein letztes Adieu.

Dies, in der Krypta der Kathedrale. Die Fürstengruft ist am Sonntag, Montag und Dienstag jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Eintritt erfolgt über den Eingang am Boulevard F. D. Roosevelt. Von Mittwoch an ist die Gruft dann voraussichtlich bis zum Beginn der Muttergottesoktave am 11. Mai geschlossen.

Wie die Pfarrei der Luxemburger Notre-Dame informiert hat, kommt es aufgrund des Staatsbegräbnisses und der bevorstehenden Oktave auch bei der Kathedrale zu Änderungen in den Öffnungszeiten: So stehen die Türen des Mariendoms am Sonntag zwar wieder von 10 bis 19 Uhr für Besichtigungen offen – außer während der Gottesdienste um 12 und um 18 Uhr, von Montag (6. Mai) an und noch bis am kommenden Mittwoch (8. Mai) ist der Mariendom jedoch für Besichtigungen geschlossen. Grund dafür sind die Aufbauarbeiten des Votivaltars.