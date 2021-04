Der Staatschef und seine Ehefrau haben sich am Donnerstag gegen das Corona-Virus impfen lassen.

Lokales 7

Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa sind geimpft

Der Staatschef und seine Ehefrau haben sich am Donnerstag gegen das Corona-Virus impfen lassen.

(TJ) - Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa haben sich am Donnerstag im Zentrum in der Victor-Hugo-Halle gegen das Corona-Virus impfen lassen. Der Staatschef ließ sich die Gelegenheit nebenbei nicht entgehen, sich die Funktionsweise des Zentrums erklären zu lassen und mit den Verantwortlichen und Helfern einige Worte zu wechseln.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

Das Paar dankt in einer Mitteilung all jenen Helfern, die die Impfkampagne ermöglichen. In ihren Augen sei die Impfung eine solidarische Anstrengung, um nach und nach zur Normalität zurückkehren zu können.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.