(mt) - In Wiesbaden wurde an diesem Mittwoch der 200. Jahrestag der Geburt des Großherzogs Adolph gefeiert. Großherzog Henri nahm an den Gedenkfeiern im Schloss Biebrich teil, in dem Herzog Adolph von Nassau-Weilburg am 24. Juli 1817 geboren wurde. Großherzog Henri legte auch Blumen am nassauischen Landesdenkmal nieder. Dieses Denkmal der Nassauer war 1909 in Anwesenheit der Prinzessinnen Marie Adelheid und Charlotte, der Enkelinnen Herzog Adolphs, eingeweiht worden. Unsere Bilderstrecke:



