Großherzog Henri in Petingen

Vor 75 Jahren wurde Petingen als erster Ort in Luxemburg im Zweiten Weltkrieg befreit. Die Gemeinde erinnerte sich am Montagabend.

Luc EWEN Vor 75 Jahren wurde Petingen als erster Ort in Luxemburg im Zweiten Weltkrieg befreit.

Am Montag wurde in Anwesenheit von Großherzog Henri der Befreiung von Petingen am 9. September 1944 gedacht. Nach dem Empfang des Staatschefs beim Rathaus begab sich der Festzug zum Square Hyman Josefson, um an den ersten gefallenen amerikanischen Soldaten auf Luxemburger Gebiet zu gedenken.

Gezeigt wurde auch eine schauspielerische Inszenierung, bei der es die drei Menschen geht, die an diesem Tag in Petingen ums Leben kamen. Die Feierlichkeiten werden mit einem Volksfest vor dem Rathaus beendet.

Am Dienstag und am Mittwoch werden Konferenzen und Filmvorführungen im Museum 9/44 auf dem Gelände Wax stattfinden. Am Donnerstag gibt es um 20 Uhr ein Konzert der Militärmusik im Home Saint Hubert, ehe die Feierlichkeiten am Samstag mit einer Reenactment-Darstellung samt Lasershow mit pyrotechnischen Effekten ein Ende finden.

Das genaue Programm ist auf der Internetseite de Gemeinde Petingen abrufbar.