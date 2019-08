Großherzog Henri machte sich am Samstag vor Ort ein Bild der Verwüstungen, die der Tornado hinterlassen hat.

Großherzog besucht Opfer des Tornados

(m.r.) - Ein Tornado richtete am Freitag verheerende Schäden in Petingen und Niederkerschen an. Aufgrund der Krisensituation hatten der Premierminister Xavier Bettel und die Innenministerin Taina Bofferding am Samstag ihren Urlaub abgebrochen und begaben sich gemeinsam mit Großherzog Henri vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen.



Großherzog Henri in Niederkerschen

Großherzog Henri in Niederkerschen



Großherzog Henri (mitte) gemeinsam mit Generalstabschef Alain Duchène (v.l.n.r.), dem Direktor des nationalen Rettungsdienstes Paul Schroeder, Premier Xavier Bettel und Arbeitsminister Dan Kersch. Foto: CGDIS Entlang der Avenue de Luxembourg sprachen Großherzog Henri, Premier Xavier Bettel und Innenministerin Taina Bofferding mit betroffenen Einwohnern. Foto: CGDIS Foto: CGDIS

Zunächst besuchte die Gruppe Opfer in Niederkerschen und sprach mit Einwohnern entlang der in der Ortschaft am stärksten vom Sturm betroffenen Avenue de Luxembourg. Daraufhin machte sie sich auf den Weg nach Petingen in die Rue Neuve.

Auch dort versuchte der Großherzog, der Premierminister und die Innenministerin den Menschen Trost zu spenden. Die Bewohner waren von dem Besuch sichtlich berührt und führten den Großherzog unter anderem durch ihre zerstörten Gärten.

Großherzog Henri macht sich in Petingen ein Bild von den Schäden.

Großherzog Henri macht sich in Petingen ein Bild von den Schäden.



Premierminister Xavier Bettel versucht, den Betroffenen Trost zu schenken. Foto: Anouk Antony Innenministerin Taina Bofferding (Mitte) und der Schöffe von Petingen, Jean-Marie Halsdorf(links), sprachen mit betroffenen Einwohnern in der Rue Neuve. Foto: Anouk Antony Lokales, online, Pétange, visite Xavier Bettel, Taina Bofferding, Grand-Duc Henri ,Tornado, Sturm, der Tag danach, Aufräumarbeiten, Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort Foto: Anouk Antony Gemeinsam mit Innenministerin Taina Bofferding machte sich Großherzog Henri auch aus der Luft ein Bild von den Schäden. Foto: Anouk Antony Großherzog Henri ist vom Ausmaß der Schäden sichtlich berührt. Foto: Anouk Antony Die Einwohner zeigten dem Großherzog unter anderem ihre verwüsteten Gärten. Foto: Anouk Antony

Dieser machte sich einen aus der Luft einen Überblick von der Situation. Gemeinsam mit Innenministerin Taina Bofferding bestieg er eine Feuerwehrleiter, um die Schäden an den Dächern zu begutachten.



Anschließend machte die Gruppe sich noch auf den Weg nach Rodange und Lamadelaine, um dort weitere Opfer zu besuchen.



Bilder der Verwüstung in Petingen.

Bilder der Verwüstung in Petingen.



Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli