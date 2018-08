Am Donnerstagabend sucht die Polizei im Norden des Landes nach Brandstifter in einem weißen oder grauen SUV. Er soll mehrere Wiesen in Brand gesetzt haben, zuletzt gegen 18 Uhr zwischen Oberwampach und Derenbach.

Großfahndung im Norden: Brandstifter mit weiß-grauem SUV gesucht

Steve REMESCH Am Donnerstagabend sucht die Polizei im Norden des Landes nach Brandstifter in einem weißen oder grauen SUV. Er soll mehrere Wiesen in Brand gesetzt haben, zuletzt gegen 18 Uhr zwischen Oberwampach und Derenbach.

Am Donnerstagnachmittag hat offenbar ein unbekannter Täter mehrere Wiesen im Norden des Landes in Brand gesteckt. Am Abend sucht die Polizei nun nach einem Brandstifter in einem weißen oder grauen SUV. Er soll mehrere Wiesen in Brand gesetzt haben, zuletzt gegen 18 Uhr zwischen Oberwampach und Derenbach.

Weitere Brandstiftungen soll es zwischen Gralingen und Brachtenbach, zwischen Niederwampach und Oberwampach sowie im belgischen Grenzraum gegeben haben. Zeugen haben dabei einen verdächtigen weißen oder hellgrauen Geländewagen beobachtet.



Weitere Details zum mutmaßlichen Täter liegen derzeit nicht vor.

Jegliche zweckdienlichen Hinweise sind an den Polizeinotruf 113 zu richten.