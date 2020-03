In den Corona-Krisenregionen werden reihenweise Veranstaltungen abgesagt. In Luxemburg hat man damit vorerst keine Eile.

Großevents und Corona-Virus: Abwarten lautet die Devise

Jacques GANSER

Europaweit werden in den betroffenen Regionen Großveranstaltungen abgesagt. In Luxemburg traf es nun den von der Fondation Cancer organisierten Solidaritätslauf für Krebspatienten Relais pour la vie der am 21. und 22. März stattfinden sollte. Dies wegen der gesundheitlichen Risiken für viele immungeschwächte Teilnehmer.



Sonst zeigt man sich bisher eher abwartend und verweist auf die Vorgaben der Inspection sanitaire. So wird der für den 7. und 8. März geplante Autojumble voraussichtlich wie geplant abgehalten. Das Gleiche gilt für die am 12. März beginnende Springbreak in Kirchberg. "Wir sehen momentan keinen Grund, um das Event abzusagen", heißt es von Luxexpo. Würde das Gesundheitsministerium die Regeln ändern, würde man sich anpassen.

Viele Großevents finden auch in der Rockhal statt, doch auch von dort heißt es: Alles läuft normal, solange das Gesundheitsministerium keine neuen Vorgaben liefert. Und auch die Anfang Mai beginnende Muttergottesoktave ist bis auf Weiteres fest eingeplant. "Es ist noch lange hin, und im Notfall können wir kurzfristig absagen", so der Sprecher des Erzbistums Roger Nilles. In einem Schreiben an die Pfarreien will man aber demnächst auf verschiedene Verhaltensmaßnahmen hinweisen, insbesondere was zum Beispiel das Händehalten beim Friedensgruß betrifft.