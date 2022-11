Ein Großeinsatz hat am Dienstagmorgen für Aufsehen in Petingen gesorgt. Der Grund war ein Messerangriff, eine Person wurde schwer verletzt.

Ein Schwerverletzter

Großer Polizeieinsatz in Petingen wegen Messerangriff

Ein Großeinsatz hat am Dienstagmorgen für Aufsehen in Petingen gesorgt. Der Grund war ein Messerangriff, eine Person wurde schwer verletzt.

(dme) – Am frühen Dienstagmorgen ist eine Person bei einem Messerangriff in der Rue d'Athus in Petingen schwer verletzt worden, wie die Police Grand-Ducale mitteilte. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bestürzung nach tödlichem Messerangriff auf Polizist in Brüssel Ein Polizist ist nach einem Angriff in Belgiens Hauptstadt gestorben. Die Staatsanwaltschaft schließt einen terroristischen Hintergrund nicht aus.

Der Angreifer flüchtete vom Tatort, eine Großfahndung wurde eingeleitet. Die Rue d'Athus ist aufgrund des Polizeieinsatzes auch weiterhin gesperrt.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.