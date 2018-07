Nicht nur in Esch war die Feuerwehr am Montag im Einsatz: In Rümelingen brannte gegen 14.30 Uhr ein Silo auf einem Industriegelände.

Lokales 4

Großer Feuerwehreinsatz in Rümelingen

Tom RUEDELL Nicht nur in Esch war die Feuerwehr am Montag im Einsatz: In Rümelingen brannte gegen 14.30 Uhr ein Silo auf einem Industriegelände.

Zu einem brennenden Silo auf einem Industriegelände musste die Feuerwehr Rümelingen am Montagnachmittag ausrücken. Das Feuer war in 30 Meter Höhe ausgebrochen.

Lokal in Esch/Alzette bei Großbrand zerstört Am Montagnachmittag kam es in der Minettemetropole zu einem Brand in einem Variété-Lokal, das völlig zerstört wurde.

Gut 40 Feuerwehrleute waren über Stunden beschäftigt, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Im Einsatz waren neben der Rümelinger Wehr auch die Kollegen aus Kayl und Renfort.

4 Foto: CIS Rümelingen

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: CIS Rümelingen Foto: CIS Rümelingen Foto: CIS Rümelingen Foto: CIS Rümelingen

Aufgrund der schlechten Wasserversorgung vor Ort musste die Feuerwehr aus Esch mit einem 5.000-Liter-Tankwagen aushelfen, obwohl sie selbst mit dem Großbrand in der Escher rue d'Audun alle Hände voll zu tun hatte.