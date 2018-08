Minister François Bausch reagiert auf Differdinger Vorwürfe an die Adresse der CFL und stellt Besserung am Bahnhof am Stadteingang in Aussicht.

Großer Bahnhof in Differdingen

Luc EWEN Nach Kritiken, was den neuen Bahnhof von Oberkorn angeht, hat die CFL nachgebessert. So wurden Lösungen gegen Lärmbelästigung umgesetzt. Doch eine Forderung aus der Cité du fer bleibt: die nach einem Bahnhofsgebäude am Stadteingang. Minister François Bausch befürwortet einen modernen Bahnhof und erklärt seine Vorstellung, wie der aussehen soll.

„Differdingen wurde in den Planungen der CFL nicht vergessen“, so die Botschaft von Minister François Bausch an die Differdinger Lokalpolitik ...