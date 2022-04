Ein Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen forderte hohen Materialschaden.

Brand am Samstag

Großeinsatz in Reuler

(TJ) - Wie der CGDIS am Sonntag meldet, kam es am Samstagabend gegen 18.45 Uhr zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Norden des Landes. Details sind nicht bekannt, gewusst ist aber, dass es bei hohem Materialschaden blieb.

Die Zentrale der Rettungsdienste beorderte die Feuerwehren aus Clerf, Colmar-Schieren, Hosingen, Kiischpelt, Weiswampach, Wiltz und Wintger an den Brandort. Mit vereinten Kräften konnte man die Flammen unter Kontrolle bringen und löschen. Die Rettungseinheit für Tiere (GSAN) war ebenfalls im Einsatz.

Ein Rettungswagen aus Clerf war zur Sicherheit mit abbestellt worden, konnte aber glücklicherweise unverrichteter Dinge wieder abziehen.

