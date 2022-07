Drei Brände und ein Unfall hielten die Mannschaften des CGDIS am Sonntag in Atem.

Vier Einsätze am Abend

Großeinsatz der Feuerwehren bei Christnach

Drei Brände und ein Unfall hielten die Mannschaften des CGDIS am Sonntag in Atem.

(TJ) - Infolge der Trockenheit und der damit erhöhten Gefahr von Vegetationsbränden kam es am Sonntag zu einem nicht alltäglichen Einsatz für die Feuerwehren aus dem Osten des Landes.

Kurz nach 17 Uhr war ein Brand auf einem Feld zwischen Fels und Christnach gemeldet worden. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass die Flammen sich bereits weiträumig ausgebreitet hatten, beorderte die Zentrale der Rettungsdienste eine ganze Armada von Feuerwehrkorps an den Brandort.

Mit vereinten Kräften gelang es den Wehren aus Waldbillig, Fels, Nommern, Befort, Lintgen, Fischbach, Medernach, Ermsdorf, Bettendorf und Colmarberg, die Flammen zu löschen. Vorsorgliche mitgeschickte Rettungswagen aus Lintgen und Fels wurden nicht gebraucht, es blieb bei Materialschaden.

Weitere Einsätze

Gegen 21.15 mussten die Feuerwehren aus Canach und Flaxweiler brennenden Unrat in der Rue de l'Eglise in Beyren löschen, um 21.50 Uhr wurde ein Heckenbrand aus der Rue Zechel in Mertzig gemeldet. In diesem Fall rückten die Wehren aus Mertzig und Grosbous aus. In beiden Fällen blieb es bei geringem Materialschaden.

Unfall in Niederfeulen

Gegen 17.30 Uhr waren in der Rue de Bastogne in Niederfeulen zwei Wagen kollidiert. Beim Zusammenprall wurde eine Person verletzt. Der CGDIS beorderte einen Krankenwagen aus dem Einsatzzentrum Nordstad sowie die Feuerwehr aus Feulen an den Unfallort.

Mehr Verkehrsinfos auf unserer Serviceseite.







Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.