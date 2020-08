Am Obersauerstausee kam es am Mittwoch zu einem Waldbrand größeren Ausmaßes. Zehn Personen mussten von einem Strand evakuiert werden.

Großeinsatz bei Boewen: Zehn Personen von Strand evakuiert

Am Obersauerstausee kam es am Mittwoch zu einem Waldbrand größeren Ausmaßes. Zehn Personen mussten von einem Strand evakuiert werden.

(TJ/m.r.) - Kurz nach 16.30 Uhr wurde die Zentrale der Rettungsdienste am Mittwoch über einen größeren Waldbrand zwischen Liefringen und Boewen in Kenntnis gesetzt. Wegen der hohen Temperaturen und der lang anhaltenden Trockenheit bestand die Gefahr, dass das Feuer sich schnell ausbreiten könnte. Deshalb entschloss man sich, zahlreiche Rettungskräfte zu mobilisieren.

Zehn Personen, die sich an einem Strand am Obersauerstausee aufgehalten hatten, mussten mit einem Boot des Groupe de sauvetage aquatique des CGDIS in Sicherheit gebracht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt.







7 Die Wasserversorgung wurdemit zahlreichen Tankwagen gesichert. Foto: CGDIS

Bildergalerie

um weitere Bilder zu sehen. Die Wasserversorgung wurdemit zahlreichen Tankwagen gesichert. Foto: CGDIS Das Löschen der letzten Brandnester zog sich bis in die Nacht. Foto: CGDIS Aus der Luft erkennt man das Ausmaß des Brandes. Foto: CGDIS Foto: Anouk Antony Ein starker Platzregen half bei der Bekämpfung der Flammen. Foto: Anouk Antony Das betroffene Gelände ist steil und schlecht zugänglich. Foto: CGDIS Die Polizei sperrte das Gebiet weiträumig ab. Foto: Anouk Antony

Zeitweise bekämpfte man die Flammen in dem schwer zugänglichen Waldstück auf drei Fronten. Zum Glück ging gegen 19 Uhr ein starker Platzregen über der Region nieder, so dass man eine weitere Ausbreitung des Brandes, der sich auf knapp zwei Hektar ausgeweitet hatte, verhindern konnte.

Vor Ort ist eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Foto: CGIDS

Gegen 20 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Allerdings zog das Löschen der letzten Brandnester sich bis in die Nachtstunden hinein. Rund 150 Feuerwehrkräfte waren zeitweise im Einsatz. Der CGDIS setzte eine Drohne ein, um die Situation besser einschätzen zu können. Zahlreiche Tankwagen wurden angefordert, um die Wasserversorgung zu sichern. Zudem halfen private Unternehmen und Landwirte beim Transport des Löschwassers.

[BAVIGNE - FEU DE VEGETATION] Feu de végétation actuellement en cours à Bavigne près du Lac de la Haute-Sûre. De nombreux moyens du CGDIS sont engagés ou en transit. Laissez les accès libres aux secours! pic.twitter.com/c3LVMmgQHS — CGDIS (@CGDISlux) August 12, 2020





