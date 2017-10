(jl) - In der Gemeinde Pütscheid musste der langjährige Bürgermeister Jean Kinn am Sonntag eine schwere Wahlschlappe einstecken. Als nur Zehntgewählter zieht er nicht mehr in den Gemeinderat ein. Kinn bekleidete das Bürgermeisteramt seit 1994.



Die meisten Stimmen vereinte mit 357 Stimmen am Sonntag Roger Zanter auf sich.