Große Hilfe für kleines Geld

Rund 19 Prozent der Luxemburger waren im vergangenen Jahr von Armut gefährdet. Um ihnen das Leben zu erleichtern, verwaltet der Verein den Cent Buttek drei Läden im Großherzogtum.

Das Großherzogtum ist ein wohlhabendes Land und doch leben auch in Luxemburg Menschen am Rande der Armut: 2018 waren es 19 Prozent der Bewohner. Damit der Gang zum Supermarkt für sie nicht zur Belastung wird, verwaltet die Vereinigung „Den Cent Buttek“ landesweit drei Filialen – eine davon bereits seit zehn Jahren.

Vor dem kleinen Laden an der Rue de Beggen in Luxemburg-Stadt stehen Menschen mit leeren Einkaufstrolleys, eine junge Frau verlässt mit drei prall gefüllten Tüten den Hof. Nicht weit von ihr entfernt tollen Kinder herum, sie vertreiben sich so die Wartezeit. Denn in dem hauptstädtischen Cent-Buttek müssen Kunden vor einer roten Tür warten, bis sie an der Reihe sind – erst dann können sie einkaufen.



Das Geschäft ist einer von drei Sozialkaufläden, die im Großherzogtum von der gemeinnützigen Vereinigung „Den Cent Buttek“ verwaltet werden ...