(Cl.F.) - Gegen 17 Uhr brach am Sonntag in einer Lagerhalle des Online-Handels der Kaufhauskette "Globus" im saarländischen Losheim ein Feuer aus. Der Brand breitete sich rasend schnell aus. Binnen Minuten schlugen meterhohe Flammen in den Himmel. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.



Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Schadstoffmessungen durchgeführt.

(FOTO: F. BLAES)

200 Feuerwehrleute waren vor Ort im Einsatz, mit vier Drehleitern versuchte man, der Flammen Herr zu werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Das Feuer konnte nur von außen bekämpft werden. Und es kam immer wieder zu Explosionen.



Ausnahmezustand in Losheim

Das Gebiet um die Lagerhalle wurde weiträumig abgeriegelt. Ein erster Erfolg war nach mehr als zweieinhalb Stunden zu vermelden: Die Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden "Globus"-Baumarkt verhindern.

Am späten Abend stürzten große Teile der Außenwand der brennenden Lagerhalle ein. Ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt.



Schadstoffmessungen



Mit vier Messfahrzeugen der Feuerwehr wurden Schadstoffmessungen in den umliegenden Ortschaften durchgeführt. Für die Einwohner bestand kein Risiko. Dennoch wurden sie per Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Laut Einsatzleitung vor Ort werden die Löscharbeiten bis in den Montag hinein andauern. Der Sachschaden bewegt sich im Millionenbereich.