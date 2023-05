Großbrand in Grundhof

Mehrfamilienhaus in Ettelbrück unbewohnbar „Keine einfache Situation“

Ein Feuer, das am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Rue Prince Henri ausgebrochen war, gibt einfach keine Ruhe. Nachdem es am Mittwoch zweimal gelöscht wurde, ist es am Donnerstag zum dritten Mal ausgebrochen.