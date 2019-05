Nahe der Kontrollstation in Esch stand am Sonntagnachmittag ein Lokal in Flammen. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Lokales 15 1

Großbrand in Esch unter Kontrolle

Nahe der Kontrollstation in Esch stand am Sonntagnachmittag ein Lokal in Flammen. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

(rc/na/L.E.) - Nahe der Kontrollstation in Lankelz in Esch/Alzette kam es am Sonntagnachmittag in einem Lokal zu einem Großbrand. Dabei handelt es sich um das Restaurant Tutti Frutti. Neben dem Restaurant beherbergt das Gebäude auch ein Geschäft und eine Lagerhalle. In der Letzteren soll der Brand begonnen haben. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. Auch zahlreiche Schaulustige begaben sich in die Nähe des Brandes.

Laut eigenen Aussagen des Betreibers des Lokals war er zusammen mit einigen Angestellten kurz vor 17.30 Uhr im Tutti Frutti eingetroffen, um die Vorbereitungen für die Öffnung des Restaurants am Abend zu treffen, als sie auf einmal eine Explosion hörten, wahrscheinlich im Lagerraum. Alle Personen konnten das Lokal rechtzeitig und unverletzt verlassen, so der Betreiber sichtlich betroffen gegenüber dem "Luxemburger Wort".

Ein weiterer Zeuge bestätigte Wort.lu, eine Explosion gehört zu haben, als er sich beim Kreisverkehr nahe dem Lycée Guillaume Kroll befand: "Es war ein lauter Knall. Ich bin sofort in Richtung Kontrollstation gelaufen, um nachzuschauen, was los ist". Schnell bildeten sich schwarze Dampfwolken und das Lokal fing mit Brennen an.

Kurz vor 19 Uhr meldete der CGDIS (Centre grand-ducal d'incencie et de secours) das Feuer unter Kontrolle zu haben. Ein Polizist vor Ort bestätigte Wort.lu, dass es keine Verletzte gebe.

15 Das Restaurant Tutti Frutti wurde komplett zerstört. Foto: CGDIS

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Das Restaurant Tutti Frutti wurde komplett zerstört. Foto: CGDIS Wegen der Rauchentwicklung, wurden die Einwohner in Esch aufgefordert, ihre Fenster zu schließen. Foto: CGDIS Kurz vor 19 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Foto: CGDIS Foto: Rosa Clemente Das Restaurant befindet sich in der Rue Jos Kieffer. Foto: Rosa Clemente Das ist die Strasse in Lankelz in der sich auch die Kontrollstation befindet. Foto: Rosa Clemente Dichter schwarzer Dampf verdunkelte den Himmel. Foto: Rosa Clemente Die Strasse wurde für den Verkehr gesperrt. Foto: Rosa Clemente Zahlreiche Schaulustige wollten sich den Brand anschauen. Foto: Rosa Clemente Zahlreiche Schaulustige wollten sich den Brand anschauen. Foto: Rosa Clemente Die Feuerwehr im Einsatz. Foto: Rosa Clemente Foto: Rosa Clemente Foto: Rosa Clemente Die Rauchwolken sind von weitem zu sehen. Foto: Rosa Clemente So auch von der angrenzenden Autobahn. Foto: Rosa Clemente





Brand am Knuedler: zwei Verletzte, fünf Wohnungen unbewohnbar Am Knuedler ist es am späten Freitagnachmittag in einem Gebäude zu einem Brand gekommen. Zwei Personen erlitten Rauchvergiftungen. Gegen 20 Uhr war das Feuer gelöscht.

Der Brandort gehört zu dem Areal Um Zaepert, auf dem unter anderem ein neues Sportzentrum samt Sportmuseum entstehen soll. In unmittelbarer Nähe befand sich einst auch der Schlachthof und das Autohaus Muzzolini.



Gemäß dem Flächennutzungsplan, der im Juli 2017 im Gemeinderat angenommen worden war (das LW berichtete), sind hier auf einem 3,3 Hektar großen Areal auch Wohneinheiten un Geschäftsräume geplant.

Bei der Sporthalle soll es sich laut Angaben des vorigen Schöffenrates um die erste Halle des Landes sein wird, die auf die Bedürfnisse von Sportlern mit einer körperlichen Behinderung zurechtgeschnitten ist.