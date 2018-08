In der Nähe von Prüm (D) ist am Dienstag ein Bauernhof bei einem Brand komplett zerstört worden.

Großbrand in deutschem Grenzgebiet

(SIKO) - Zu einem Großbrand kam es am Dienstag gegen 18 Uhr in der Straße Am Goldberg im deutschen Ellwerath, auf halber Strecke zwischen Pronsfeld und Prüm.

Der Dachstuhl eines Bauernhauses stand beim Eintreffen der Fauerwehr bereits lichterloh in Flammen. Nach und nach wurden weitere Wehren aus dem ganzen Umland alarmiert.



Über mehrere Drehleitern im sowie im Innenangriff versuchte man die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den späten Abend hinein. Über die Brandursache und die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.