Eine Lagerhalle in Büderscheid (Bitscht) geriet in der Nacht zum Sonntag in Brand.

Lokales 6

Großbrand in Büderscheid

Eine Lagerhalle in Büderscheid (Bitscht) geriet in der Nacht zum Sonntag in Brand.

Eine Lagerhalle der "Garage Schiltz" in Büderscheid (Bitscht), in der sich unter anderem Hackschnitzel und Maschinen befanden, geriet in der Nacht zum Sonntag in Brand. Gegen 3.30 Uhr morgens hatte die Feuerwehr der Gemeinden Goesdorf, Wiltz, Esch/Sauer und Ettelbruck die Flammen unter Kontrolle.



6 Claude Windeshausen

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Claude Windeshausen Claude Windeshausen Claude Windeshausen Claude Windeshausen Claude Windeshausen Claude Windeshausen

Die Löscharbeiten benötigten jedoch noch längere Zeit.