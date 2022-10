Mehrere Straßen rund um die Rue de la Brasserie sind derzeit für den Verkehr gesperrt, meldet die Polizei.

Feuerwehreinsatz

Großbrand in alter Brauerei in Diekirch

(LW) - In Diekirch ist es am Mittwoch zu einem Großbrand gekommen. Betroffen war der Kühlturm der alten Brauerei in der Rue de la Brasserie. Der Polizei zufolge wurde der Brand kurz vor 14 Uhr gemeldet. Laut ACL sind noch immer mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt, die Polizei bittet den Bereich weiträumig zu umfahren.

In dem betroffenen Kühlturm laufen derzeit Bauarbeiten. Laut Angaben eines CGDIS-Sprechers sind dort Metallfässer gelagert. Bei dem Feuer geriet die Gebäudeisolierung in Brand, dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Gefahr, dass sich das Feuer auf umliegende Gebäude ausbreite, habe nicht bestanden, so der Sprecher. Ungefähr 30 Feuerwehrkräfte waren vor Ort im Einsatz.

Erst im April 2021 hatte es auf dem Areal der historischen Dikrecher Brauerei gebrannt. Bei dem Großbrand wurden die alten Archive, die früheren Umkleideräume, ehemalige Büros und die Zapschoul zum Raub der Flammen. Die Justiz leitete infolge des Großfeuers Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung ein.

Das frühere Industriegelände gehört seit 2010 einem Investor. Auf dem Areal der historischen Dikrecher Brauerei sollen in den kommenden Jahren im Rahmen des Immobilienprojekts „Dräieck Dikrech“ neue Wohnungen, Büros und Geschäftsräume entstehen. Im Juni wurde das Wahrzeichen der Stadt, der Diekircher Humpen, von der Spitze des alten Brauereiturms abmontiert. Der Turm aus dem Jahr 1930 steht aufgrund von giftigen Altlasten vor dem Abriss. Details zum Zustand des Kühlturm sind derzeit nicht bekannt. Das 2019 eingeweihte neue Gebäude der Brasserie de Luxembourg, wo die Marken Diekirch und Mosel gebraut werden, liegt übrigens direkt neben dem alten Standort.





