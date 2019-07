Großbrand auf Bauernhof in Niederkolpach

In Niederkolpach kam es am Sonntagmorgen in der Scheune eines Bauernhofs zu einem Großbrand. Strohballen waren in Brand geraten.

(asc) - Rettungskräfte des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) mussten am Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr nach Niederkolpach zu einem Großbrand ausrücken. Auf einem Bauernhof waren in der Scheune Strohballen in Brand geraten. Durch das Feuer kam es zu einer großen Dampfentwicklung. Wie die Pressestelle des CGDIS mitteilt, ist das Feuer mittlerweile unter Kontrolle. Ein Ausbreiten auf den angrenzenden Stall und die Biogasanlage des Anwesens konnte verhindert werden. Und auch das Genesungszentrum im Schloss von Kolpach wurde bei dem Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen.



13 Mit Traktoren werden die Strohmengen aus der brennenden Scheune gebracht. Foto: Pierre Matgé

um weitere Bilder zu sehen. Mit Traktoren werden die Strohmengen aus der brennenden Scheune gebracht. Foto: Pierre Matgé Rund 800 Strohballen sind in der Scheune gelagert. Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Mit Schläuchen und Pumpen wird Wasser aus der Attert zum Einsatzort gepumpt. Foto: Pierre Matgé Von einer Drehleiter aus löschen Feuerwehrleute den Brand. Foto: Pierre Matgé Mit Atemschutz ausgerüstet, begibt sich ein Feuerwehrmann in die Scheune. Foto: Pierre Matgé Die Scheune ist komplett von den Flammen zerstört worden. Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Rund 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Foto: Pierre Matgé

Zurzeit bringen Feuerwehrleute und der betroffene Landwirt rund 800 Strohballen auf ein Feld, damit sie dort sicher gelöscht werden können. Laut CGDIS werden diese Arbeiten wohl noch den ganzen Tag über andauern.



Um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern, hatten die Feuerwehrmänner eine sogenannte Riegelstellung aufgebaut. Zur Unterstützung der Feuerwehrleute vor Ort wurde bei der Zentrale Verstärkung angefragt. Ein Teil der Viehherde wurde in Sicherheit gebracht.



Wasser aus dem Weiher des Schlosses und der Attert zum Einsatzort gepumpt



Damit den Feuerwehrleuten genügend Löschwasser zur Verfügung stand, wurde Wasser aus dem Weiher des Schlosses von Kolpach und aus der Attert zum Einsatzort gepumpt beziehungsweise mit Tankwagen dorthin gefahren. Zur Unterstützung der Löscharbeiten kam auch eine Drohne in den Einsatz.

Wie die Polizei auf Twitter mitteilt, bleibt die Straße CR303 zwischen Nieder- und Oberkolpach wegen des Feuerwehreinsatz bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt.

CR303 zwischen Nieder- und Oberkolpach wegen CGDIS-Einsatz (brennende Scheune) vollständig gesperrt. Bitte diese Strecke meiden. Umleitungen wurden eingerichtet. pic.twitter.com/fXkRBXK03i — Police Luxembourg (@PoliceLux) July 28, 2019

Um die Löscharbeiten zu koordinieren, wurde vor Ort eine Einsatzzentrale eingerichtet. Rund 100 Feuerwehrleute des CIS Ell, CIS Rambrouch, CIS Redingen, CIS Beckerich, CIS Grevels, CIS Grosbous-Préizerdaul, CIS Aalebësch, CIS Mamer, CIS Luxemburg, CIS Ettelbrück, CIS Steinfort, CIS Koerich, CIS Diekirch und des CIS Useldingen sowie Krankenwagen der Einsatzzentren in Redingen und Rambrouch sind vor Ort.