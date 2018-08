Am frühen Sonntagabend ist der Dachstuhl der Verbandsgemeindeverwaltung in Saarburg ausgebrannt und teilweise eingestürzt. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt, das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar.

Großbrand am Sonntagabend: Saarburger Rathaus in Flammen

(blaes/tom) - Ausnahmezustand am Sonntagabend in Saarburg: Um 18:46 Uhr gehen gleich mehrere Anrufe bei der Leitstelle Trier über eine Rauchentwicklung an der Verbandsgemeindeverwaltung am Schlossberg in Saarburg ein. „Plötzlich ging alles schnell. Innerhalb von Sekunden schlugen die Flammen aus dem Dach“, erzählt eine Fußgängerin auf der Saarbrücke. Der Dachstuhl des großen Gebäudes stand in Flammen. Es wird Großalarm für sämtliche Wehren ausgelöst. Immer weiter breiten sich die Flammen aus. Schnell ist die erste Drehleiter vor Ort und beginnt mit den Löscharbeiten von außen, Feuerwehrtrupps dringen auch von innen ein, können jedoch wenig ausrichten - zu hoch ist die Einsturzgefahr.

Immer mehr Feuerwehren treffen zur Unterstützung ein, auch aus dem benachbartem Saarland und den Nachbargemeinden. Die Fußgängerzone am Wasserfall wird von der Polizei teilweise geräumt und evakuiert, insgesamt fünf Drehleitern kommen zum Einsatz. Der Energieversorger klemmt die Stromleitungen ab, um Funkenflug zu verhindern. Derweil wird die komplette Innenstadt für den Verkehr durch die Polizei voll gesperrt. Anwohner werden aufgefordert ihre Fenster und Türen zu schließen und Lüftung abzuschalten.

Während der Löscharbeiten stürzen erste Teile des Daches ein. Unter schwerem Atemschutz dringen jetzt nur noch Einsatzkräfte in das brennende Haus ein, um Wasser- und Gasleitungen im Kellerbereich zu schließen. „Der Einsatz lief sehr schnell und gut koordiniert an. Im Laufe der Löschmaßnahmen wurde ein Feuerwehrmann verletzt und kam in ein Krankenhaus“ so der Saarburger Verbandsbürgermeister Jürgen Dixius. Etwa eine Stunde später waren die meterhohen Flammen durch das Löschwasser erstickt, der Brand jedoch noch lange nicht gelöscht. Zum Anbruch der Dunkelheit wurde das THW zur technischen Unterstützung angefordert. Große Lichtmasten wurden zum Ausleuchten der Einsatzstelle aufgebaut. Weiterhin kam ein Fachmann des THW zum Einsatz, der die Statik überprüfte.

Zahlreiche Einsatzkräfte von DRK und den Maltesern kamen zur Einsatzstelle um die Feuerwehrkräfte mit Essen und Trinken zu versorgen. Um eine konstante Wasserversorgung aufrecht erhalten zu können wurde von der Saar eine mehr als 1300 Meter lange Schlauchleitung aufgebaut.

Verwaltung vorerst nicht funktionsfähig

„Ich habe die Mitarbeiter der Verwaltung informieren lassen, das am Montag nicht gearbeitet werden kann. Wie es in den anschließenden Tagen, Wochen ja Monaten weiter gehen wird, ist momentan völlig unklar“ erklärt Bürgermeister Dixius bestürzt. Im Dachbereich waren mehrere Büroräume, darunter das Zimmer des Bürgermeisters,, außerdem Teile des Archivs.

Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch über mehrere Stunden bis zum frühen Montagmorgen hin. Brandermittler wollen am Montag mit der Ursachenforschung beginnen. Denn diese ist am Abend noch völlig unklar. „Wir können richtig froh sein, dass es nicht an einem Werktag war und die Mitarbeiter alle in ihren Büros saßen“, meint eine Mitarbeiter die unmittelbar neben dem Brandobjekt wohnt.

Der Schaden wird laut Dixius wohl enorm sein. „Was das Feuer nicht zerstört hat, wurde vom Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen.“

Gegen Mitternacht steigt nur noch leichter Rauch aus dem zerstörten Dachstuhl auf. Mit zwei verbliebenen Drehleitern werden immer wieder kleine auflodernde Glutnester gelöscht.

Im Einsatz waren mehr als 340 Einsatzkräfte.