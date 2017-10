von Lucien Wolff

Am Dienstagabend, kurz vor 19 Uhr, wird über die Notrufzentrale 112 Großalarm ausgelöst. Im „Centre de logements encadrés pour personnes en difficulté Caritas accueil et solidarité“, am CR 101 zwischen Kopstal und Mamer, sei ein Großbrand ausgebrochen, und dichter Rauch schwebe über dem Gebäude.



Glücklicherweise handelt es sich nur über eine Übung um die neue Kommandokette zu testen. Obschon der Wohnkomplex zur Gemeinde Kehlen gehört, ist das näher liegende Centre d’incendie et de secours (CIS) aus Kopstal zuerst an Ort und Stelle. Kommandant Daniel Schmitz verschafft sich einen Überblick.



Der Brand wird in die Kategorie drei eingestuft. Es gilt, Verstärkung anzufordern. Außer den Wehren Kehlen und Mamer treffen auch die Berufsfeuerwehr aus Luxemburg-Stadt und der „Samu“ ein. Die Einsatzzentren Mamer und Steinfort entsenden je einen Krankenwagen. Weiter ist die „Base nationale de secours“ aus Lintgen mit einem Einsatzleitwagen vor Ort.



Von nun an übernimmt Schutzvorbeugeoffizier Paul Hack die Leitung. Die schmale Zufahrt stellt die Einsatzkräfte in puncto Fahrzeugposition vor ernste Schwierigkeiten. Acht der 15 Bewohner werden vermisst und im Haus oder in der unmittelbaren Umgebung vermutet. Das Innere des herrschaftlichen Anwesens besteht aus kleinen verwinkelten und von dichtem Rauch gefüllten Räumen. Die Rettungsmannschaften tasten sich mit schwerem Atemschutzgerät voran.



Aus einem Erkerzimmer im ersten Stock kommen Hilferufe. Die Berufsfeuerwehr setzt eine DLK-2312-Leiter ein. Eine Person kann in den Leiterkorb steigen, während ein anderer Schwerverletzter mit der Tragbahre geborgen wird. Auf einem der Holzbalkons liegt ein bewusstloser Mann. Hier leistet das Teleskopmastfahrzeug des Einsatzzentrums Mamer vorbildliche Dienste. Die Verletzten werden an Ort und Stelle vom „Samu“ ärztlich versorgt und mit den beiden Ambulanzen abtransportiert.

Zeit, eine Bilanz zu ziehen. Laut dem beigeordneten Chefinstruktor Jean-François Bricher, nahmen 80 Rettungskräfte teil. Auch die Gemeindeoberhäupter aus Kehlen und Kopstal wohnten der Übung bei. Auf dem CR 101 sorgten die Agenten des Polizeikommissariats Strassen mittels mobiler Ampeln für den sicheren Verkehrsablauf. Alle acht Brandopfer wurden gefunden und gerettet, sodass die neue Kommandokette ihre Prüfung bestanden hat.

