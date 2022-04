Für die Polizei war die großangelegte Kontrolle der Züge in Luxemburg-Hollerich ziemlich erfolgreich.

Großangelegte Drogenkrontrolle in CFL-Zügen

Für die Polizei war die großangelegte Kontrolle der Züge in Luxemburg-Hollerich ziemlich erfolgreich.

(jwi) - Um die Drogenkriminalität in den Griff zu bekommen, führte die Polizei am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 14 Uhr eine großangelegte Kontrolle in den Zügen am Bahnhof in Luxemburg-Hollerich durch. Vor Ort waren 18 Polizeibeamte, unterstützt durch einen Polizeihundeführer und vier Hundeführer des Zolls, schreibt die Polizei am Freitag.

Die Beamten fanden insgesamt sechs Personen in sechs Zügen vor, die sich illegal im Großherzogtum aufhielten und somit gegen das Immigrationsgesetz verstießen. Gegen die Ertappten wurden Protokolle erstellt. Nach der Inkenntnissetzung des Außenministeriums kam eine Person im Ausreisezentrum (Centre de rétention) unter.

Bei zwei von insgesamt 25 Fahrgästen, spürten die Drogenspürhunde kleinere Drogenmengen auf. Bei einer weiteren fanden die Beamten sogar gestohlene Gegenstände. Zudem waren zwei Personen angetroffen worden, welche zur nationalen Fahndung ausgeschrieben waren, heißt es weiter.

